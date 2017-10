Aude : la rivière Orbieu amont labélisée « Rivière en bon état »

Ce label récompense chaque année les gestionnaires des rivières qui agissent pour l’atteinte du bon état écologique de leur cours d’eau.

L’Orbieu est le premier cours d’eau de l’Aude à obtenir ce label. « Il récompense un travail accompli collectivement visant à relever le défi d’améliorer la qualité des eaux tout en maintenant les activités connexes, dont l’activité agricole, comme le souligne André Viola, président du conseil départemental. Par ce travail, nous avons pu requalifier l’environnement de cette rivière, la faune et la flore ont pu retrouver des conditions de vie qualitatives. » Les efforts doivent toutefois être poursuivis, en particulier sur la partie aval de l’Orbieu, pas encore en bon état écologique. La mise en œuvre du Plan Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant de l’Orbieu y contribuera.

« D’autre part, rappelle Laurent Roy, la tension sur la ressource en eau, de plus en plus palpable, se renforce du fait des bouleversements climatiques, c’est le défi que doit relever le plan de gestion de la ressource (PGRE) de l’Aude. » Avec ce premier label pour le département de l’Aude, l’Orbieu ouvre ainsi la voie à de futures et nouvelles reconquêtes de nos espaces naturels.