Pollutions agricoles : les viticulteurs de Côte-d’Or s’équipent d’aires de lavage

La manifestation avait lieu en présence des présidents des syndicats, des représentants du département, de l’Etat, de la chambre d’agriculture de Côte-d’Or, de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et du bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne.

La première, portée par le syndicat de l’aire de lavage de Nuits-Saint-Georges, regroupe une trentaine de viticulteurs et une quinzaine de céréaliers. Elle comporte deux pistes de lavage et une aire de remplissage. Le projet, d’un montant total de 500 K€, a bénéficié d’une subvention de l’Agence de 185 K€, aux côtés de l’Europe (FEADER) et du département.

La seconde, portée par le syndicat de l’aire de lavage de Savigny-Beaune-Chorey avec l’appui technique de la chambre d’agriculture, regroupe plus de 60 viticulteurs adhérents et plusieurs grandes maisons de négoce beaunoises. Le projet, d’un montant global de 430 K€, a bénéficié d’une subvention de l’agence de l’eau de 216 K€, aux côtés de l’Europe (FEADER).

Laurent Tessier, délégué régional de l’agence de l’eau, a félicité les présidents et la chambre d’agriculture pour ces réalisations, qui contribuent efficacement à la réduction des pollutions des eaux par les pesticides. Ces pollutions restent en effet le premier facteur de dégradation de la qualité des eaux, sur les affluents rive droite de la Saône en Côte-d’Or et justifient la mobilisation de tous les acteurs pour les réduire, via de nouveaux investissements ou des changements de pratique.