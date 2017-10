Zones humides : RAMSAR France réunit les gestionnaires de sites dans le Doubs

Partages d’expérience, ateliers de travail et visite de sites étaient au programme de ces journées, destinées à faciliter les échanges entre les gestionnaires de sites. Introduites par Martha Rojas-Urrego, secrétaire générale de la convention de RAMSAR, le séminaire a notamment permis d’approfondir 4 thématiques autour de la place de l’eau dans la gestion des sites, de la pratique de la pédagogie, de l’anticipation du changement climatique et de l’ouverture des zones humides au service des territoires.

Une table ronde en présence des élus et de Laurent Roy, Directeur général de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, a permis de prendre conscience de l’importance d’éviter la destruction des zones humides, avant de réduire et de compenser. Laurent Roy a parallèlement rappelé la mobilisation de l’agence de l’eau pour accompagner les projets de restauration de zones humides sur le bassin, dans le cadre de son programme d’intervention.

La convention relative aux zones humides, appelée convention de RAMSAR, est un traité intergouvernemental mondial fournissant le cadre de l’action nationale et de la coopération internationale pour la conservation et l’utilisation durable des zones humides et de leurs ressources.