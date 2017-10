Réunion du Comité de bassin de Corse le 11 octobre dernier à Corte

L’adaptation au changement climatique, au niveau des économies d’eau, de l’adaptation des infrastructures et des habitudes culturelles concernant les modes de consommation de la ressource ;

La biodiversité en question au regard de la préservation du milieu et de l’amélioration de la résilience des cours d’eau ;

La réduction de l’émission de pollutions à l’amont des captages ;

Et enfin, le rôle de solidarité des agences de l’eau en faveur des territoires en manque d’eau.

C’est justement au moment d’évoquer le 11programme, qui suite aux arbitrages ministériels, prévoit une réduction de budget de près de 20 %, qu’une motion de soutien aux agences de l’eau a été adoptée à l’unanimité. A cette baisse d’un quart de la capacité d’intervention s’ajoute également à une diminution significative des moyens humains, mettant ainsi en péril la réalisation d’aménagements, aujourd’hui indispensables pour notre île.Par ailleurs les priorités préconisées par le ministre de l’écologie ont été listées par Laurent Roy, directeur général de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, lors du discours d’ouverture, à savoir :Repenser le stockage, réduire les fuites sur le réseau et engager un partage équitable selon les microrégions constituent les principaux axes d’une réponse responsable, face aux enjeux actuels, sur lesquels l’ensemble des membres a su faire consensus.Un panel de solutions adaptées en faveur d’une gestion globale et équitable entre les microrégions a également été débattu.Les zones caractérisées comme « vulnérables » feront également l’objet d’une attention plus soutenue, afin d’être en mesure de construire une réponse proportionnée. Et cela afin de diminuer la vulnérabilité des zones dite « sensibles » tout en cherchant à préserver les milieux et à anticiper les besoins inhérents du territoire.