I.S. Rivers 2018 : l'appel à communication est lancé !

Objectifs

I.S.Rivers vise à faire un état des connaissances et des retours d'expériences pour contribuer à une gestion durable de ces systèmes en intégrant leurs spécificités. Elle s'intéresse aux différentes dimensions, aux différentes visions, des systèmes fluviaux : les dimensions physiques et écologiques et les dimensions humaines (gouvernance, économie et culture).

L'ambition d'I.S.Rivers

Faire un état des connaissances scientifiques centré sur la complexité et la diversité des systèmes fluviaux, en terme de fonctionnement, de fonctionnalités, d'acteurs et de stratégies de gestion.

Partager des expériences en matière de recherches, de pratiques et de politiques, aux différentes échelles et dans divers contextes géographiques et humains : districts hydrographiques, corridors, métropoles, zones d'interface ou encore embouchures.

Rassembler des professionnels de la recherche et de la gestion afin de favoriser les transferts de connaissances entre les acteurs : scientifiques, gestionnaires des grandes rivières, bureaux d'études, riverains et usagers au sens large.

Encourager des collaborations entre scientifiques et gestionnaires à une échelle européenne et internationale dans un but d'aide à la décision et d'amélioration des pratiques.

Spécificités

Un colloque centré sur les fleuves et grandes rivières naturelles ou fortement anthropisées

Un colloque dans lequel toutes les dimensions du fleuve et des grandes rivières pourront être présentées

Un colloque présentant des recherches pluridisciplinaires qui s'y produisent en interaction avec la gestion

Des retours d'expériences sur des réalisations opérationnelles innovantes favorisant le partage de bonnes pratiques de restauration et de gestion des fleuves

Un colloque en traduction simultanée français-anglais pour favoriser un véritable échange entre les participants et l'accès aux francophones à une connaissance des recherches, des actions et des expérimentations conduites sur les fleuves et grandes rivières du monde

Public attendu

L'ambition des organisateurs est de permettre un réel dialogue entre les scientifiques d'une part et les gestionnaires des grandes rivières, riverains, bureaux d'études et usagers au sens large, d'autre part.



Sont attendus 500 participants avec une répartition équilibrée entre participants acteurs des territoires des fleuves et scientifiques avec 60% de français, 25% d’européens et 15% de participants du reste du monde.

