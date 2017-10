Eaux pluviales : l'agence de l'eau publie des fiches "retours d'expérience"

Avec l’augmentation de l’imperméabilisation des sols, liée à l’extension de l’urbanisation, le volume d’eau de pluie collecté dans les réseaux d’assainissement est de plus en plus important. Cela entraîne des déversements d’eaux usées non traitées de plus en plus fréquemment. Le « tout tuyau » n’est plus la réponse adaptée et c’est maintenant le plus en amont possible qu’il faut gérer les eaux pluviales à l’aide de techniques alternatives.

L’agence de l’eau Rhône méditerranée Corse publie des retours d’expérience de projets qu’elle a financé lors des appels à projets « Réduire la pollution pluviale » en 2013 et 2014.

Vous souhaitez infiltrer ou réutiliser les eaux pluviales ? L’agence de l’eau peut vous aider financièrement. Consultez des exemples de structure alvéolaire ultra légère, toiture végétalisée, de noue… tous ces projets ont été aidés à hauteur de 50% du coût des travaux.

>> Consulter l'ensembles des fiches "retour d'expérience" sur la réduction de la pollution par les eaux pluviales