Alpes-de-Haute-Provence : de l’utilité des adoux

Souvent méconnu, un adou est un petit affluent situé en lit majeur, alimenté par des résurgences de la nappe alluviale ou des sources de pied de versant. Les adoux sont des milieux stables, caractérisés par un débit et une température relativement constants et des eaux de bonne qualité. Ils présentent un intérêt biologique certain en apportant une diversité dans les habitats aquatiques, en constituant des zones de reproduction privilégiées pour le poisson, et des zones refuge en période de crue.

En sus leur intérêt biologique, ces petites zones refuges rendent beaucoup de services: soutien d’étiage (parfois les seules zones en eau en été), zones récréatives, etc.

Jeudi 28 septembre, s’est tenue une visite organisée par le SIVU d’entretien des berges du Verdon, en présence des élus et des différents partenaires (Fédération de pêche des Alpes-de-Haute-Provence, AFB 04 et Parc naturel régional du Verdon) pour la présentation d’un chantier de restauration d’un adou.

La restauration de plusieurs adoux est au programme du SIVU, sous les conseils avisés de la fédération de pêche et de l’AFB. L’objectif est souvent de rétablir la continuité hydraulique sur ces adoux.



La découverte de toutes ces fonctionnalités a suscité l’attention de chacun ! D’autres projets sont prévus sur le haut Verdon, mais également à l’échelle de tout le département des Alpes-de-Haute-Provence.