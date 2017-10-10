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Qualité des eaux et santé - Zéro pesticide
> mardi 10 octobre 2017

Le département de l'Hérault en route pour le "Zéro phyto"

En particulier sur les 5000 km de bords de routes départementales. Avec la loi Labbé du 6 février 2014, cette démarche s’élargit aujourd’hui aux bâtiments et domaines départementaux. Tout un arsenal de matériel alternatif est utilisé par les agents qui doivent désormais adapter leurs pratiques à la binette ou à la débroussailleuse thermique…

Mots-clés : Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse , Département de l'Hérault
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