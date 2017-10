Le Syndicat de Rivières Brévenne Turdine signe un contrat multi-thématique avec l'agence de l'eau

Le Syndicat de Rivières Brévenne Turdine (SYRIBT) a signé un nouveau programme d'actions de gestion des cours d'eau pour la période 2017-2019. Ce contrat, appelé "pluri-thématiques", permet au SYRIBT de planifier ses actions sur 3 ans et de garantir l'aide financière de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse sur l'ensemble des projets.

Ce programme est issu d'une concertation riche avec les acteurs du territoire qui, partant du bilan du précédent programme, ont fait connaître leurs priorités pour améliorer les rivières de notre bassin.

Ainsi, 31 actions ont été affichées, pour un montant total de 3,4 millions d'euros. Parmi ces actions, huit seront engagées par d'autres acteurs : les communes (achat de matériel de désherbage alternatif), la fédération de pêche du Rhône (actions à vocation piscicole), les collectivités en charge de l'assainissement (embauche d'un technicien "rejets industriels").

Le gros des actions du SYRIBT va porter sur la restauration écologique des rivières. Des secteurs très dégradés, comme par exemple la Turdine à l'entrée de Tarare, ont été ciblés, et des projets visant à améliorer la situation vis-à-vis des inondations et à redonner un caractère plus écologique ont été conçus. Le financement de l'agence de l'eau est fonction de l'ambition écologique des projets, et peut atteindre les 80%.

D'autres axes seront bien entendu maintenus, comme les actions de réduction des produits phytosanitaires, l'entretien de la végétation des bords de rivière, la sensibilisation sur les zones humides, les animations pédagogiques dans les écoles, etc.