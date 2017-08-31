L'eau qui fait l'actu
Version imprimable Lien
Partager sur Facebook (nouvelle fenêtre) Partager sur Twitter (nouvelle fenêtre) Partager sur LinkedIn (nouvelle fenêtre) Partager sur Google+ (nouvelle fenêtre) Partager par courriel (nouvelle fenêtre)
Milieux aquatiques - Zones humides - restauration de milieux
> jeudi 31 août 2017

A Mouthe (25), restauration du premier méandre du Doubs

Au XIXe siècle, des travaux avaient modifié son tracé à l'aval du cours d'eau, déséquilibrant ainsi la tourbière du Moutat. A terme, le projet permettra de restaurer cette zone humide.

Mots-clés :
Partager sur Facebook (nouvelle fenêtre) Partager sur Twitter (nouvelle fenêtre) Partager sur LinkedIn (nouvelle fenêtre) Partager sur Google+ (nouvelle fenêtre) Partager par courriel (nouvelle fenêtre)

Aucun commentaire

Retour en haut de la page
Ajouter un commentaire
*
Effacer
*
Effacer
*
Effacer
Effacer
Le lien renseigné sera restitué en "nofollow".
*
Effacer
Entrer 6 lettres majuscules
Captcha
Vous pouvez également envoyer un mail en indiquant votre nom, votre site web et votre commentaire à l'adresse suivante: contact.sauvonsleau@eaurmc.fr.

Lire aussi...

Eau et aménagement du territoire - Assainissement - Gestion des rivières - restauration de milieux - pollutions agricoles
> JEUDI 24 AOÛT 2017
L’agence de l’eau a financé 1906 projets au 2ème trimestre 2017.
La restauration nature de la lône de Jonage
Biodiversité - Restauration écologique - restauration de milieux
> JEUDI 17 AOÛT 2017
La lône de Jonage est remise en eau. Un bras secondaire a été créé.
Préservation des ressources en eau : les Jurassiens ont des idées
Qualité des eaux et santé - Démarche participative
> VENDREDI 11 AOÛT 2017
Une démarche participative pour déterminer un plan d'actions.
Protection de la qualité de l'eau : la FREDON LR publie des fiches de retour d'expériences
Qualité des eaux et santé - Protection des captages
> LUNDI 17 JUILLET 2017
Ces fiches ont été produites avec l’appui des chefs de projet captage des territoires, et les animateurs agri-environnementaux.
Suivez-nous sur

Sauvons l'eau ! sur Twitter (nouvelle fenêtre) Abonnez-vous au flux RSS du site Sauvons l'eau ! L'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse sur Viadeo (nouvelle fenêtre) Sauvons l'eau ! sur Youtube (nouvelle fenêtre) Sauvons l'eau ! sur Pinterest (nouvelle fenêtre)