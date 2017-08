Pluies cévenoles : adoptez les bons comportements

15 départements concernés

Les 15 départements méditerranéens (Alpes-de-Haute-Provence, Alpes maritimes, Ardèche, Aveyron, Aude, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Drôme, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Var et Vaucluse) connaissent chaque année de fortes précipitations qui peuvent générer des orages violents.

Ces épisodes, liés à des remontées d’air chaud, humide et instable en provenance de Méditerranée se produisent de façon privilégiée en automne, lorsque la mer est la plus chaude. Plus la température de la mer est élevée, plus les risques de pluies cévenoles sont importants. L’arrivée d’air froid en altitude concourt également à l’intensification du phénomène.

Une campagne de sensibilisation au risque de pluies méditerranéennes intenses du 25 août au 26 octobre Le ministère de la Transition écologique et solidaire et le ministère de l’Intérieur ont mis en place une campagne de sensibilisation des populations aux phénomènes et aux bons comportements à adopter en cas de pluies méditerranéennes intenses. L’objectif de cette campagne est d’expliquer les conditions des épisodes méditerranéens, leurs conséquences en termes de précipitations, de ruissellement et d’inondation, ainsi que les dispositifs de vigilance et les comportements individuels qui sauvent. 8 messages de comportements qui sauvent sont mis en avant. Par ailleurs, deux précautions sont demandées : pouvoir rester chez soi 3 jours sans aide particulière avec des réserves adaptées à ses besoins ;

pour les personnes habitant en zone inondable importante : constituer un kit de sécurité en cas de nécessité d’évacuation.