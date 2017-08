Publication : Les ressources en eau et le changement climatique en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Un bilan des connaissances actuelles est dressé afin de mieux appréhender les enjeux à court, moyen et long terme, et d’accompagner les décideurs, gestionnaires et aménageurs dans leur démarche prospective. L’eau est une problématique majeure en région méditerranéenne. Le changement climatique, les usages et le développement de la société influent fortement sur la ressource qui est si fragile. Pour éviter les pressions et mobiliser les acteurs, ce cahier apporte un éclairage et des réponses. Il sera prochainement enrichi par des articles en ligne.

Comme les précédentes publications orientées vers l’évolution du climat, les effets du changement climatique sur l’agriculture et la forêt, les impacts du changement climatique sur la mer et le littoral et la ville et le climat en région PACA, ce nouveau cahier thématique approfondit les notions abordées dans la publication générale intitulée Provence-Alpes-Côte d’Azur, une région face au changement climatique. Les prochains cahiers thématiques seront axés sur la montagne et la santé.

Le GREC-PACA est animé et coordonné par l’association AIR Climat. Il est financé par la Région PACA et l’ADEME au titre de la Convention État – Région Provence-Alpes-Côte d’Azur – ADEME. Les groupes de travail thématiques (GTT) du GREC-PACA, composés de chercheurs interdisciplinaires et de spécialistes du climat, contribuent à la rédaction de cahiers thématiques destinés aux décideurs et gestionnaires des territoires de la région PACA. L’objectif est de décrypter les résultats scientifiques et les enjeux du changement climatique pour informer et sensibiliser le public visé. Par thème, une synthèse de travaux scientifiques est proposée afin d’aider les acteurs territoriaux à prendre les bonnes décisions.

>> Télécharger le cahier