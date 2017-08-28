L'eau qui fait l'actu
Version imprimable Lien
Partager sur Facebook (nouvelle fenêtre) Partager sur Twitter (nouvelle fenêtre) Partager sur LinkedIn (nouvelle fenêtre) Partager sur Google+ (nouvelle fenêtre) Partager par courriel (nouvelle fenêtre)
Biodiversité
> lundi 28 août 2017

Vallée de la Loue: les écrevisses à pattes blanches menacées par la peste

Les écrevisses à pattes blanches, une espèce protégée indicatrice de la qualité environnementale des cours d’eau, sont menacées dans le département du Doubs par une épidémie de peste de l’écrevisse, a-t-on appris vendredi auprès de la préfecture.

Un reportage de France 3 Bourgogne-Franche-Comté réalisé par Lucie Thiery, Jean-Louis Saintain et Claire Portalés.

Mots-clés :
Partager sur Facebook (nouvelle fenêtre) Partager sur Twitter (nouvelle fenêtre) Partager sur LinkedIn (nouvelle fenêtre) Partager sur Google+ (nouvelle fenêtre) Partager par courriel (nouvelle fenêtre)

Aucun commentaire

Retour en haut de la page
Ajouter un commentaire
*
Effacer
*
Effacer
*
Effacer
Effacer
Le lien renseigné sera restitué en "nofollow".
*
Effacer
Entrer 6 lettres majuscules
Captcha
Vous pouvez également envoyer un mail en indiquant votre nom, votre site web et votre commentaire à l'adresse suivante: contact.sauvonsleau@eaurmc.fr.

Lire aussi...

La restauration nature de la lône de Jonage
Biodiversité - Restauration écologique - restauration de milieux
> JEUDI 17 AOÛT 2017
La lône de Jonage est remise en eau. Un bras secondaire a été créé.
Préservation des ressources en eau : les Jurassiens ont des idées
Qualité des eaux et santé - Démarche participative
> VENDREDI 11 AOÛT 2017
Une démarche participative pour déterminer un plan d'actions.
Des coquilles d'huîtres pour abriter la reproduction des oiseaux migrateurs : une initiative récompensée
Biodiversité - Economie - Innovation
> JEUDI 20 JUILLET 2017
Le Prix Pôle-relais lagunes méditerranéennes "Economie et biodiversité" 2017 a été remis à un ostréiculteur de l’étang de Salses-Leucate.
Biodiversité - Restauration écologique - Continuité écologique
> MARDI 11 JUILLET 2017
Un film court réalisé par Axel Falguier pour le Parc Naturel Régional du Haut-Jura.
Suivez-nous sur

Sauvons l'eau ! sur Twitter (nouvelle fenêtre) Abonnez-vous au flux RSS du site Sauvons l'eau ! L'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse sur Viadeo (nouvelle fenêtre) Sauvons l'eau ! sur Youtube (nouvelle fenêtre) Sauvons l'eau ! sur Pinterest (nouvelle fenêtre)