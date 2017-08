Agenda : du 27 août au 1er septembre 2017, c'est la Semaine mondiale de l’eau

Elle offre un cadre privilégié d’échange sur les problématiques mondiales de l’eau et de l’assainissement tant entre les acteurs institutionnels qu’entre ceux du secteur privé ou du monde de la recherche.

L’édition 2017 est axée sur le thème des eaux usées et de leur réutilisation, dans la continuité de l’adoption en 2015 des objectifs de développement durable (ODD). Avant la COP 23 qui se tiendra à Bonn en novembre, elle permettra également de faire le point sur les initiatives « eau et climat » de l’agenda de l’action climatique.

L’eau est cruciale pour assurer la sécurité alimentaire, préserver la santé et satisfaire les besoins en énergie. Le manque d’accès à l’eau potable et à l’assainissement constitue la première cause de mortalité dans le monde. La pénurie d’eau affecte aujourd’hui 40% de la population mondiale. Plus de 80 % des eaux usées sont rejetées sans traitement dans l’environnement. Sous l’effet combiné du changement climatique, de la multiplication des catastrophes naturelles et de la croissance démographique, les ressources en eau sont sous pression croissante et aggravent les tensions géopolitiques déjà existantes.

Estimé à 380 Mds€, le marché mondial de l’eau, qui comprend l’approvisionnement, l’utilisation et le traitement, connaît en outre une croissance annuelle de 10%. Il s’agit d’un secteur porteur pour les 750 grands groupes, entreprises de taille intermédiaire et PME françaises qui ont développé dans ce domaine un savoir-faire reconnu sur tous les continents et sont leaders sur de nombreux segments de ce marché. Créé en 2007, le "partenariat français pour l’eau", plateforme des acteurs français publics et privés, sera notamment représenté à Stockholm pour promouvoir notre expertise.