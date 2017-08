Encore une belle qualité des rivières ardéchoises pour cet été 2017 !

Les trois Syndicats de rivière, Ardèche Claire, Beaume-Drobie et Chassezac, aux côtés des Agences Régionales de la Santé (ARS) et des collectivités gestionnaires de baignade ont surveillé de près la qualité des eaux : au total, 450 analyses ont été réalisées sur les 24 plages déclarées du bassin versant ; plus de 98% des résultats se sont montrés conformes, et la fermeture préventive des plages sensibles lors des 6 épisodes orageux de l’été a permis de ne pas exposer les baigneurs à d’éventuels risques.

La veille sur la quantité aussi a été menée tout au long de l’été en partenariat étroit autour du Préfet et de la DDT de l’Ardèche, du SDEA, d’EDF, du SEBA et des syndicats de rivière.

Sur les axes principaux de l’Ardèche et du Chassezac, les réserves importantes stockées dans les barrages ont permis de maintenir les débits à des niveaux satisfaisants pour la saison. Pour les rivières ne bénéficiant pas du soutien d’étiage, elles commencent à souffrir de la baisse des niveaux d’eau qui se poursuit.

"Nous devons être conscients, souligne encore Pascal Bonnetain, que la qualité et la quantité d’eau de nos rivières est un facteur essentiel pour le tourisme en sud-Ardèche !"

Pour les communautés de communes du bassin versant, l'été a également été studieux : elles ont délibéré favorablement pour intégrer la GEMAPI dans leurs compétences et adhérer au nouvel Etablissement Public Territorial du Bassin Versant de l'Ardèche qui sera issu de la fusion des 3 Syndicats de rivière.

"Dorénavant, tous les éléments sont réunis pour la création, au 1er janvier 2018, de ce nouvel Etablissement, qui sera garant de la pérennité de notre bonne gestion de nos cours d’eau. Nous souhaitons à chacun de finir l’été agréablement au bord de nos rivières !"