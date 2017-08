Acheter des bois pour protéger des tourbières

Aujourd’hui, Nanchez veut créer une réserve naturelle régionale, sur un vaste périmètre : "Nous allons acquérir 11 autres ha de zones humides, mais aussi les 10 ha boisés qui les surplombent, explique Christian Bruneel, premier adjoint au maire. Il faut en effet éviter leur exploitation, car l’évacuation du bois coupé n’est possible qu’en traversant les tourbières". C’est pourquoi, dans le cadre de son appel à projets "Biodiversité", l’agence de l’eau finance à 80% les 100 000 euros nécessaires.

Les élus locaux se sont donc attelés à convaincre les propriétaires de vendre leurs parcelles (sur la base d’une estimation réalisée par un expert forestier) ou au moins d’accepter qu’elles soient intégrées à la future réserve. La plupart sont convaincus de le faire, comme Christine Leroy : "Avec mon frère et ma soeur, nous vendons, car nous connaissons l’importance écologique des tourbières".

Elle sait aussi que l’enjeu est économique : "Des vacanciers nous demandent souvent où sont les tourbières". Cet argument touristique va être développé : si Nanchez est en effet une station de ski de fond de 300 lits (un centre d’accueil touristique et de nombreux gîtes), elle doit faire face à un enneigement de plus en plus aléatoire. Un cheminement piéton en bois, aménagé depuis longtemps dans la zone humide pour les visiteurs, est ainsi en rénovation.

Grâce à ce vaste projet, ce village de 503 habitants et sa zone humide résisteront mieux, ensemble, au changement climatique.