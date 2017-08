Aude : le SAGE du Fresquel est adopté

C’est l’aboutissement de plus de 6 ans de travail de la commission, avec l’appui de l’EPTB Aude. Ce SAGE est considéré comme nécessaire par le SDAGE . En effet, le défi de l’atteinte du bon état des eaux est de taille : cours d’eau très dégradés du point de vue de la morphologie et de la qualité (pesticides, nitrates), déficit quantitatif, transferts hydrauliques inter-bassins complexes, développement démographique soutenu, etc.

Pour le relever, la CLE a souhaité que les mesures du SAGE permettant d’y répondre soient directement proposés par les acteurs du terrain. Il en découle un SAGE très concret et approprié, gage de sa future bonne mise en œuvre. Les orientations du SAGE traitent de la gestion quantitative et du partage de l’eau, de la qualité, de la gestion des milieux aquatiques et des zones humides, ainsi que de la gouvernance.

Certaines mesures sont déjà bien amorcées telles que la restauration physique du Tréboul, l’amélioration de la continuité écologique du Fresquel, la mise en place de zones tampons par les agriculteurs, la compensation des prélèvements par l’ensemble des préleveurs… Ainsi, souvent montré du doigt, le bassin versant du Fresquel pourra sans doute être bientôt montré en exemple.