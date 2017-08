Des coquilles d'huîtres pour abriter la reproduction des oiseaux migrateurs : une initiative récompensée

Le prix, d’une valeur de 2 000 euros a permis au lauréat accompagné du PNR de la Narbonnaise de venir partager cette expérience inédite et réussie de valorisation des déchets conchylicoles, synonyme d’économie circulaire. L’événement a eu lieu le 5 juillet 2017 à l’occasion des 7èmes Assises nationales de la biodiversité à Ajaccio.

Christophe Guinot, son fils Yohann et son épouse Martine se sont engagés en 2016 auprès du PNR de la Narbonnaise à valoriser leurs déchets d’exploitation. L’objectif : favoriser la nidification des laro-limicoles coloniaux, ces oiseaux du littoral (sternes, mouettes, petits goélands et avocettes élégantes) menacés qui se reproduisent au sol sur des îlots peu ou pas végétalisés, et qui affectionnent tout particulièrement ce type de substrat pour construire leur nid. Les coquilles d’huîtres semblent même permettre aux sternes de passer plus inaperçues vis-à-vis des prédateurs en favorisant leur mimétisme. Cette initiative présente également l’avantage d’éviter des coûts d’enfouissement des coquilles d’huîtres et de réutiliser un matériau local peu valorisé.

En mettant en lumière cette expérience inédite et réussie, ce prix a pour ambition de la voir s’étendre sur d’autres îlots du littoral méditerranéen, avec le concours précieux des ostréiculteurs.

La remise du Prix Pôle-relais lagunes méditerranéennes est un événement biennal depuis 2011, dont l’objectif est double : mettre en lumière une action exemplaire et innovante sur un territoire lagunaire, et susciter des vocations auprès des élus et maîtres d’ouvrage. En 2017, ce Prix valorise une initiative qui réunit économie et biodiversité en territoire lagunaire.

Ce prix est organisé avec le soutien technique ou financier de l’agence française pour la biodiversité, l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d’Azur (DREAL PACA), la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le département des Bouches-du-Rhône. Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes fait partie du réseau des Pôles-relais zones humides, créés en 2001 dans la lignée du plan national en faveur des zones humides. Il vise tout particulièrement les gestionnaires et utilisateurs des lagunes, en Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse. Il est animé par la Tour du Valat, le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon (CEN L-R) et l’Office de l’environnement de la Corse (OEC). Retrouvez-le sur www.pole-lagunes.org

Les travaux sur les anciens salins de Sigean (11) ont été réalisés dans le cadre du projet européen Life+ ENVOLL. Démarré en 2013 pour 5 ans et demi, il a pour but la protection durable de 9 espèces d’oiseaux du littoral dont l’enjeu de conservation est important : les laro-limicoles coloniaux. Il concerne les régions Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse et prévoit notamment la création d’îlots de nidification devenue nécessaire du fait de leur destruction par l’érosion ou l’aménagement du littoral. www.life-envoll.eu