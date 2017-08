Avec l’application "Qualité rivière", partez à la découverte des truites, carpes, goujon du bassin Rhône-Méditerranée

DÉCOUVRIR LES POISSONS DES RIVIÈRES

En famille ou entre amis, lors d’une partie de pêche ou d’une descente en kayak, l’application gratuite offre la possibilité de confronter ses connaissances sur les rivières et les poissons. La carpe, la brème, le chevaine, la truite fario, le goujon… les connaissez-vous vraiment ?

UNE APPLICATION MOBILE SIMPLE ET LUDIQUE

Créée il y a quatre ans, l’application « Qualité des rivières » propose de repérer facilement l’état des cours d’eau ainsi que les espèces de poissons vivant dans les rivières de France. Depuis le bord de l’eau ou en embarcation, vacanciers, pêcheurs, kayakistes et randonneurs peuvent accéder via smartphones et tablettes aux données de la santé de la rivière la plus proche.

Grâce à un code couleur défini, une carte interactive permet de savoir si le cours d’eau sélectionné est en « très bon état » (bleu), « bon état » (vert) ou encore en « mauvais état » (rouge) et il est également possible de connaître les poissons qui circulent dans la rivière.

Des fiches explicatives, accompagnées d’une photo de l’espèce présentée, précisent leur répartition géographique, leur habitat, leur biologie ainsi que leurs éventuels impératifs de protection.

L’application s’adresse à tous les publics et propose des jeux et quiz pour tester ses connaissances sur l’eau, ou encore connaître les comportements à éviter. La qualité des cours d’eau peut aussi être comparée sur 3 ans permettant ainsi de voir les efforts accomplis par les acteurs des territoires pour restaurer les rivières et éliminer les pollutions.

10 MILLIONS DE DONNÉES ACCESSIBLES AU GRAND PUBLIC

La connaissance et la collecte de données sur l’état des milieux aquatiques font partie des missions fondamentales des agences de l’eau. Elles pilotent un réseau de 5000 stations de surveillance de tous les milieux aquatiques (rivières, eaux souterraines, lacs, estuaires…). Chaque année, elles collectent ainsi plus de 10 millions de données sur l’état des milieux aquatiques qui sont disponibles sur le portail d’informations sur l’eau www.eaufrance.fr.

