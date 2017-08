La qualité des réseaux d’eau potable et d’assainissement au cœur des préoccupations

Près de 80 participants représentant les signataires de la charte (maîtres d’œuvres, bureaux d’études, organismes de contrôles, maîtres d’ouvrages, financeurs…) ont répondu présents pour ce comité, le premier depuis le transfert de la mission d’animation depuis l’association Verseau vers Swelia puis Aqua Valley (nouvelle dénomination du Pôle de compétitivité eau).

Au programme : présentation du bilan d’activité, lotissements privés et rétrocessions des réseaux d'eau potable et d'assainissement dans le domaine public, impacts de la loi Notre sur l’organisation des services d'eau en ex-LR, avancées pour la connaissance des réseaux sur le bassin RMC en matière de gestion patrimoniale.

La mission d’animation, en place depuis 2008, bénéficie d’un co-financement de l’agence de l’eau à hauteur de 50 % et des départements de l’Aude, du Gard, de l’Hérault et des Pyrénées Orientales, dans le cadre d'une convention renouvelée sur la période 2016-2018. La charte en vigueur a été approuvée par 32 signataires. Plus d’informations sur le site dédié Chartes-qualité-LR.