Haut-Jura : travaux de restauration de la continuité écologique sur la Bienne

Le Parc, en tant que gestionnaire de la plupart des cours d’eau de son territoire s’est engagé dès sa création, au côté de nombreux partenaires, dans d’ambitieux programmes de restauration des rivières. D’abord essentiellement impliqué sur l’amélioration de la qualité des eaux et l’entretien des cours d’eau (ripisylves, embâcles…), il a aujourd’hui étendu son champ d’intervention et agit également sur le fonctionnement hydraulique et morphologique des rivières, convaincu que le bon état des eaux, conditionné par une multitude de facteurs, passe par des efforts et des améliorations à ce niveau également.