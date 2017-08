Colloque "Le nouveau Rhône arrive - Un atout pour vos territoires !"

Le fleuve Rhône regagne en qualité. La pollution domestique est désormais maîtrisée. La lutte contre les toxiques est en bonne voie.

Plus propre, le Rhône redevient aussi par endroit plus naturel. Depuis 200 ans, pour fournir de l’électricité et permettre la navigation, il a renoncé à certains de ses plus beaux tronçons. Aujourd’hui, ils revivent. Car le Rhône fait l’objet d’un grand programme de restauration depuis 20 ans pour élargir son lit, recreuser ses lônes, redevenir vif et courant, redonner place à sa biodiversité, sans remettre en cause navigation et production d’électricité.

C’est déjà visible sur le Haut Rhône à Belley, Brégnier-Cordon et Chautagne, à l’amont de Lyon sur le site de Miribel-Jonage, à Péage de Roussillon entre Isère et Ardèche, à Montélimar ou encore à Donzère Mondragon à la limite Drôme-Vaucluse.

Villes et les villages riverains regardent ainsi leur fleuve avec fierté et plaisir. Certains en font un véritable atout pour la qualité de vie, le développement économique local et l’attractivité de leur territoire.

La renaissance du fleuve Rhône... Parlons-en !

