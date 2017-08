La mer retrouve ses golfes clairs

Déclarée "très malade" il y a quarante ans, la mer Méditerranée a, depuis, mobilisé fortement à son chevet. L’agence de l’eau, notamment, est très engagée dans l’amélioration de l’assainissement et dans la lutte contre les pollutions industrielles. Aujourd’hui, la mer va mieux, mais les soins se poursuivent. Parmi les enjeux prioritaires : la réduction des rejets en temps de pluie, l’organisation des mouillages et la restauration écologique.

Au sommaire également : la prise de compétence "eau et assainissement" par le Grand Besançon, la préservation du Nanchez et des zones humides par le parc naturel régional du Haut-Jura, la restauration de la lône de Jonage par le Symalim, le contrat d’agglomération avec le Grand Avignon, le contrat de rivière sur le bassin des Gardons (30), la démarche participative des Jurassiens pour préserver les ressources en eau souterraines stratégiques, la renaturation du Vieux Rhône à Péage de Roussillon, la lutte contre les herbicides par la coopérative du Triangle d’Or dans l’Aude et un portrait de Laurent Ballesta, plongeur, photographe et biologiste.