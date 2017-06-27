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> le 27/06/2017 de 13:30 à 17:00
> à Villeneuve-Loubet (06), Gymnase Jean Granelle

Atelier territorial : Quelle résilience pour les territoires maralpins ?

Au programme de cet atelier :

  • La ressource dans les Alpes-Maritimes
  • Le changement climatique sur la Provence orientale
  • Gestion de l'eau et résilience des territoires

>> Programme complet

>> Inscriptions

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