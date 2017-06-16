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Biodiversité - Continuité écologique
> vendredi 16 juin 2017

La gestion des étangs, un juste équilibre entre patrimoine et biodiversité

Durant 6 ans, les parcs naturels régionaux du Morvan et des Ballons des Vosges ont mis en oeuvre des actions pour améliorer la circulation des flux et des matières à travers le projet Life Continuité écologique.

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