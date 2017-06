Parution de la Lettre du Léman - N°54

Éditorial

L’évolution des températures que connait la région alpine et les projections futures ont conduit la CIPEL à entamer des réflexions dès le début de son plan d’action 2011-2020 pour mieux connaître et anticiper les effets du changement climatique sur le Léman, un écosystème fragile et une ressource en eau indispensable pour la population lémanique. Plusieurs questions majeures se posent alors : quels sont les effets, actuels et à venir, comment les mesurer et quelles seront les décisions à prendre pour préserver notre ressource en eau ?

La CIPEL s’efforce d’apporter des éléments de connaissance et de réponse grâce aux nombreuses informations collectées depuis 1957 dans le cadre de son programme de surveillance de la qualité des eaux du lac et qu’elle valorise aujourd’hui sous la forme d’indicateurs du changement climatique.

En signant en 2015 le Pacte de Paris sur l’eau et l’adaptation au changement climatique, élaboré dans le cadre de la COP 21, la CIPEL marque son engagement dans la collecte et la valorisation d’informations, pour mieux comprendre l’écosystème et ainsi renforcer sa gestion et sa protection.

Ces connaissances permettront de sensibiliser les acteurs concernés par les impacts du changement climatique. Par exemple, la mise en place récente d’un suivi régulier des périodes de reproduction de certaines espèces de poissons, permettra de mieux comprendre l’effet du changement climatique sur ces espèces, et d’informer les milieux de la pêche afin qu’ils anticipent les mesures à prendre au niveau de la gestion piscicole pour garantir durablement la ressource.

Une mission de surveillance et d’information que la CIPEL se doit de poursuivre durablement pour les générations à venir, qui repose sur des programmes de surveillance réguliers et rigoureux. Les premiers éléments ont été posés pour le Léman et vous sont présentés dans ce numéro.

Audrey Klein – Secrétaire générale de la CIPEL

