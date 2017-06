AquaConSoil 2017

Du 26 au 30 juin 2017, le BRGM, en partenariat avec Deltares et l’Université de Wageningen, organise au Centre de Congrès de Lyon la prochaine conférence AquaConSoil

Cette conférence européenne porte sur les systèmes sol-eau souterraine et la gestion de la ressource en eau.

Ce 14ème colloque, de portée internationale sur la thématique de l’utilisation et la gestion durable des ressources en sols, en eaux souterraines et en sédiments, accueillera un panel varié de 600 à 800 participants européens et internationaux regroupant des acteurs académiques, des acteurs privés (industries, bureaux d’études, entreprises de travaux), des aménageurs et les pouvoirs publics (administrations, autorités nationales et locales).

Les thèmes 2017 de la conférence sont les suivants :

Assessment & monitoring of soil, water and sediment quality

Risk assessment

Advances in remediation technologies

Strategy and policy for pollution management and remediation

Reuse and upgrading of land, water and sediment in the circular economy

Sustainable use & spatial planning of the subsurface

