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Eau et rareté
> le 30/06/2017 de 14:00 à 21:00
> à Lajoux (39), Maison du Parc

Tables rondes "L'eau, une ressource à partager"

L’eau est une ressource fondamentale pour les territoires. La disponibilité de la ressource en eau, tant en quantité qu’en qualité doit guider leurs choix de développement. Face aux enjeux du changement climatique, quelle est la situation du Haut-Jura ? Comment s’organiser dès maintenant pour affronter ces défis ? 

>> Programme complet et inscription

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