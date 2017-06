Les 20, 21 et 22 septembre à Paris, l'Agence de l'eau Seine-Normandie et l'Agence Française de Développement organisent un atelier international eau et climat sur le thème "Génie écologique et risques climatiques, en partenariat avec le Partenariat Français pour l’Eau ( PFE), l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB), le Comité français de l’Union International de Conservation de la Nature (UICN) et l’Institut Développement Durable et Relations Internationales (IDDRI).

Acteurs de l’eau, de l’aménagement des territoires, du développement et de la biodiversité, vous êtes invités à échanger sur les « solutions fondées sur la nature » pour réduire les risques naturels liés à l’eau (sécheresses, inondations, érosions…).

La raréfaction des ressources en eau, la multiplication des événements extrêmes et la montée du niveau de la mer menacent les écosystèmes et les populations. Favoriser les solutions vertes, « sans regret » et multifonctionnelles pour maximiser les services écosystémiques et renforcer les capacités protectrices des milieux naturels sont des défis essentiels pour faire face aux changements climatiques. Les échanges issus de cet atelier seront portés à la COP23 et au Forum Mondial de l’Eau et contribueront à enrichir la dynamique lancée dans les bassins français pour s’adapter aux changements climatiques.

Autour de tables rondes, de présentations de projets, de groupes de travail et de visites de terrain, vous pourrez identifier les freins et leviers d’actions au développement des solutions d’ingénierie écologique et partager les expériences et bonnes pratiques de projets français et internationaux.

