Destination Rhône

Parce que le fleuve Rhône a inspiré les enfants de la Côtière de l’Ain et de Jonage tout au long de cette année scolaire,

Parce qu’ils se sentent comme des poissons dans l’eau à L’îloz’,

Parce que L’îloz’, centre de pédagogie à l’eau et à la nature du Grand Parc a beaucoup d’histoires et de connaissances à partager avec vous….

Venez fêter le fleuve avec nous le 24 juin !

Durant cet après-midi vous pourrez :

Prendre connaissances des travaux des élèves des 12 « classes Rhône » : Ce projet vise les enfants scolarisés en école primaire qui ont pu suivre la mise en œuvre des chantiers des berges du canal de Miribel et de la prochaine remise en eau de la lône de Jonage.

Mais aussi, assister au modelage et à la remise en eau par les enfants d’une lône miniature (Festijeux),

Assister à des spectacles pour enfants et adultes,

Participer à des performances artistiques (Fanzine Frangine, Aquacoustique…),

Expérimenter une mini-croisière sur la navette du canal de Jonage,

Vous restaurer et vous rafraîchir avec Loulou Glaces et Notorious Pig,

Et passer une soirée dans le jardin des sens accompagné par la compagnie La Guinche et leur guinguette à roulettes !

Cette journée est à vous, elle est gratuite et vous fera découvrir de nombreux trésors !

>> Programme complet