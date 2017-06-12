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restauration de milieux
> lundi 12 juin 2017

Hérault : travaux de renaturation des cours d'eau Viredonne et Dardaillon

Face au constat de dégradation des milieux aquatiques, des collectivités comme le Symbo et le Siatéo sur le bassin de l'Or, entre Montpellier et Nîmes, se mobilisent pour améliorer la qualité physique, chimique, biologique et écologique des cours d'eau.

Mots-clés : Syndicat mixte du bassin de l'Or
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