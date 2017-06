Rencontre Business Eau

Rencontrez 100 participants de la filière Eau, pour développer des relations d'affaires entre :

Responsables exploitation et achat des Collectivités et Délégataires locaux

TPEs-PMEs de génie civil, ingénierie, analyse et contrôle, équipements…

Entreprises et startups porteuses de solutions innovantes pour la transition écologique et énergétique, la smart water

Découvrez les projets et besoins des Collectivités et Délégataires locaux en marchés de travaux, services, équipements et études

Anticipez les grands projets d'investissement de la Filière

Faites du networking entre tous les participants

Assistez aux pitchs de 15 solutions innovantes pour la gestion de l'eau

Bénéficiez de RDV BtoB entre donneurs d'ordre et PME



Vous êtes start-up / PME ? Candidatez pour pitchez votre solution innovante face à l'ensemble des participants !

Inscrivez-vous et précisez votre souhait pour candidater aux pitchs (limité à 15 entreprises)

Vous êtes fournisseur ? inscrivez-vous, networkez tout au long de cette journée et bénéficiez peut-être de rdv pré-programmés avec les donneurs d'ordre !



Tarifs : Normal : 40€ TTC / Avec pitch : 70€ TTC

Date limite pour bénéficier de pitchs ou rdv B-to-B : 18/06

>> Programme complet et inscription