Maîtriser les fuites dans les réseaux d’eau potable : publication d'un guide pour agir

En France, 1 milliard de m3 d’eau par an, soit 20 % de l’eau traitée et mise en distribution, est perdue en raison de fuites dans les systèmes d’alimentation en eau potable. Réduire ces pertes représente alors une solution pertinente, préconisée par la Loi Grenelle II, pour mieux maitriser les prélèvements sur nos ressources en eau. Plusieurs collectivités en charge de la gestion de l’eau potable ont ainsi investi près de 650 millions d’euros entre 2015 et 2016, dans la mise en place de telles opérations.

Or, entretenir, réparer ou renouveler les infrastructures peut impacter le tarif proposer aux usagers et nécessite de définir et prioriser les actions à engager pour conserver une qualité de service aux meilleurs coûts. C’est pourquoi l’AFB, Irstea et l’ASTEE mettent à disposition des collectivités un ensemble de recommandations visant à encourager ou consolider leurs démarches, dans un guide en ligne et gratuit.

Un arbre de décision pour cibler les actions de réduction des pertes d’eau

Ce volume 2 s’inscrit dans la continuité du guide « Réduction des pertes d’eau des réseaux de distribution d’eau potable » paru en 2014. Il présente un arbre de décision pour aider les collectivités à identifier à l’échelle appropriée, et hiérarchiser les actions concrètes de lutte contre les pertes d’eau du réseau, à mettre en œuvre après la réalisation d’un pré-diagnostic.

4 catégories d’actions sont ainsi définies dans ce guide :

Amélioration de la connaissance du réseau et des pertes Recherche active des fuites et réparation Gestion des pressions Remplacement et rénovation du réseau

Pour chaque grande action, plusieurs pistes d’actions concrètes sont identifiées. En matière de gestion des pressions par exemple, le guide propose 4 démarches possibles : la réduction de pression, la modulation de pression, la régulation des pompages ou encore l’étude d’un dispositif anti-bélier pour lutter contre les coups de bélier occasionnés par l’arrêt et le démarrage d’une pompe.

Réalisé en collaboration avec l’AFB et l’Astee, ce guide s’appuie sur les recherches menées par l'équipe Gestion patrimoniale des infrastructures liées à l’eau (GPIE) du centre Irstea de Bordeaux, en ingénierie des réseaux d’eau : modélisation des flux, des pertes en eau et des effets du vieillissement des infrastructures.

>> En savoir plus (sur le site de l'Irstea)

>> Télécharger le guide