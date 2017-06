8 juin : Journée mondiale de l'océan

Le thème de la Journée 2017, « Nos océans, notre avenir », sera célébré durant la Conférence sur les océans, du 5 au 9 juin 2017 au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York.

Les océans couvrent les deux-tiers de la surface de la terre et sont le fondement même de la vie sur notre planète. En plus d’être les plus grands générateurs de l’oxygène que nous respirons, ils absorbent une grande quantité des émissions de dioxyde de carbone, fournissent nourriture et nutriments et contrôlent nos climats. Piliers du commerce international, les océans jouent un rôle important dans l’économie mondiale ainsi que l’économie locale des pays dont les sources de revenu dépendent du tourisme, de la pêche et d’autres ressources marines.

Malheureusement, les pressions humaines, dont la surexploitation, la pêche illégale non déclarée et non réglementée, la pêche destructive, les pratiques d’aquaculture non durables, la pollution marine, la destruction de l’habitat, les espèces exotiques, les changements climatiques et l’acidification des eaux, ont des conséquences néfastes sur les océans et les mers de notre planète, et de ce fait, sur le terre entière.

La paix et sécurité à travers le monde sont aussi des facteurs indispensables pour le développement durable et pour assurer que tous puissent accéder aux bienfaits et aux bénéfices des océans, comme l'indique le Secrétaire général : « Il ne saurait y avoir de sécurité sans développement ou de développement sans sécurité. »

Nous célébrons la Journée mondiale de l'océan pour...

Rappeler l'importance des océans dans notre vie quotidienne – véritables poumons de notre planète, ils fournissent la plupart de l'oxygène que nous respirons;

Sensibiliser le public sur l'impact des actions humaines sur les océans;

Développer un mouvement mondial en faveur des océans;

Mobiliser et unir les populations du monde sur un projet de gestion durable des océans de notre planète car ils constituent une source importante de nourriture et de médicaments, ainsi qu'un élément essentiel de la biosphère;

Rendre hommage ensemble à la beauté et à la richesse des océans.

Événement

Le 8 juin 2017, le Bureau des affaires maritimes et du droit de la mer des Nations Unies célébrera la Journée mondiale de l'océan et récompensera les lauréats du concours annuel de photo océanique lors d’une cérémonie qui se tiendra au Siège des Nations Unies, à New York.