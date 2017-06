Journée technique du Réseau régional des Gestionnaires de milieux aquatiques en PACA

La directive cadre européenne sur l’eau (DCE) demandait aux États membres un retour au bon état écologique pour au moins deux tiers des masses d’eau en 2015. Nous sommes aujourd’hui dans les délais dérogatoires.

Au niveau national, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de 2006, le plan Anguille et les lois Grenelle avec la trame verte et bleue (TVB) convergent vers la nécessité d’assurer la continuité écologique entre les grands ensembles naturels et les milieux aquatiques.

Au‐delà de ce cadre règlementaire, les territoires prennent conscience que la fragmentation des écosystèmes aquatiques contribue à l’érosion de la biodiversité, porte atteinte au cadre de vie, à l’attractivité des territoires et les fragilise face au changement climatique.

C’est pour cela que les gestionnaires de milieux aquatiques, avec l’aide des partenaires institutionnels, se sont progressivement saisis des études et des travaux de restauration de la conttinuité écologique des cours d’eau. Depuis le départ, le RRGMA s’est investi sur cette thématique pour répondre aux demandes croissantes de ses membres.

Il a organisé chaque année des journées techniques avec des visites de terrain sur les Sorgues, les Gardons et la Bléone qui on connu un vif succès. Il a rédigé un guide des bonnes pratiques à partir de ces journées.

Pour aller plus loin, il a mis en place un groupe de travail dans lequel se sont exprimés les questionnements et les attentes dans les champs technique, juridique, foncier, stratégique et de communication.

L’outil "Foire aux questions" [FAQ] qui sera présenté dans la matinée tente de répondre à ces quesƟonnements et à ces besoins. Il est le résultat d’un travail collectif des membres du groupe et du travail de recherche d’Antoine Fricard, étudiant en master 2 et stagiaire au RRGMA.

Les visites de terrain préparées et commentées par le SABA permettront de bénéficier d’un retour d’expérience récent sur un cours d’eau côtier méditerranéen avec une espèce cible telle que l’anguille. Cette journée est donc très complémentaire aux précédentes.

