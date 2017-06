Ardèche Claire vote la fusion à l'unanimité !

C'est une étape décisive pour la fusion des 3 syndicats de rivière du bassin versant de l'Ardèche qui a été franchie, jeudi 1er juin 2017. Après avoir réuni à Vogüé, les onze présidents des EPCI (communautés de communes et communautés d'agglomération) du territoire, le Comité Syndical d'Ardèche Claire a voté à l'unanimité les statuts de la nouvelle structure qui verra le jour au 1er janvier 2018 et qui exercera la nouvelle compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations).

Le président du Syndicat, Pascal Bonnetain, se "félicite de cette décision" qui "valide le travail important et encore une fois exemplaire mené par les élus et les services des trois Syndicats, en concertation avec les communautés de communes et les services de l'Etat des trois départements (Ardèche, Gard et Lozère) et avec le soutien de l'agence de l'eau ! "

Dès la semaine prochaine, vont suivre les délibérations des Syndicats du Chassezac et de Beaume Drobie, ainsi que celles des 11 EPCI et des 158 communes du bassin versant. Un arrêté inter-préfectoral actera ensuite la naissance de cette nouvelle collectivité sur le bassin versant de l'Ardèche.