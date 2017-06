Henri-Michel Comet nommé à la présidence du conseil d’administration de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse

Ancien élève de l’ENA, M. Comet est depuis février 2017 préfet du Rhône, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée. Il était auparavant préfet de la région Pays de la Loire (1).

Le nouveau président est assisté dans ses fonctions à l’agence de l’eau par deux vice-présidents : Pascal Bonnetain, président du syndicat mixte Ardèche Claire et Jean-Marc Fragnoud, membre de la chambre régionale d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour Henri-Michel Comet, « les questions de l’eau sont absolument stratégiques, car il s’agit, avec l’évolution du climat, de garantir les besoins humains et économiques sans sacrifier les milieux naturels. L’enjeu de la concertation entre tous les partenaires est essentiel ».

Parmi les dossiers prioritaires, la préparation du 11ème programme de l’agence de l’eau pour les années 2019-2024 va mobiliser le conseil d’administration ces 2 prochaines années. L’agence de l’eau est face à une nouvelle donne : elle doit répondre à l’extension de son champ d’intervention au milieu marin et à la biodiversité alors que ses moyens humains et budgétaires tendent à diminuer.

Ce contexte difficile doit la conduire à hiérarchiser davantage ses actions. Henri-Michel Comet entend dialoguer avec toutes les parties prenantes des comités de bassin Rhône-Méditerranée et de Corse pour construire un programme répondant bien aux besoins de chaque territoire.

« Beaucoup de partenaires attendent le soutien et l’expertise de l’agence de l’eau », se félicite le préfet de région qui veut pleinement s’impliquer à ce poste stratégique en vue de l’adoption fin 2018 d’un 11ème programme permettant la mise en œuvre des Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée et de Corse.