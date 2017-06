Rencontre d'actualité du Club Finances de la Gazette des Communes

Le 22 juin 2017, le Club Finances de la Gazette des Communes organise une Rencontre d'actualité au Conseil départemental du Vaucluse à Avignon pour analyser les conséquences financières des transferts de compétence en matière de gestion de l'eau et des risques. Experts, cadres financiers et élus locaux seront au rendez-vous pour comprendre les enjeux et partager leur expérience.

Comment éviter aux finances des collectivités de prendre le bouillon après les transferts de compétences prévus par les différentes loi de réformes territoriales concernant la gestion de l’eau ? C’est à cette question, qui sonne comme une inquiétude pour beaucoup de territoriaux notamment dans le sud-est de la France, que des experts et praticiens tenteront de répondre devant un public de professionnel, de cadres territoriaux et d’élus locaux, le 22 juin prochain dans la salle Garcin du conseil départemental du Vaucluse à Avignon. Ces préoccupations en appellent d’autres : comment les collectivités doivent-elles faire face à de nouvelles dépenses. Comment gèrent-elles ces nouveaux enjeux, dans un contexte environnemental règlementaire et financier de plus en plus contraint ? Lors de la rencontre d’actualité du Club Finances, des analyses d’experts livreront leur analyse. Ainsi Clémence du Rostu, avocate spécialiste chez Seban & Associés abordera les questions juridiques et financières de la Gemapi tandis que Philippe Blanc-Patin Associé, Directeur national adjoint KPMG Secteur public, se concentrera sur les enjeux financiers autour de l’eau et de l’assainissement. Ils vous permettront de : comprendre les enjeux juridiques et financiers de la Gemapi

d’Adapter sa stratégie financière aux compétences eau et assainissement

de S’inspirer des initiatives qui marchent A noter la présence de Maurice Chabert, président du département du Vaucluse, qui accueillera les participants. Cette rencontre est organisée avec le soutien du département du Vaucluse, de l’Afigese, de KPMG et des Caisses d’Epargne -BPCE, et est animée par Cédric Néau, chef de service finances à la Gazette des communes, responsable du Club Finances. >> Programme complet et inscription