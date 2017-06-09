L'eau qui fait l'actu
Version imprimable Lien
Partager sur Facebook (nouvelle fenêtre) Partager sur Twitter (nouvelle fenêtre) Partager sur LinkedIn (nouvelle fenêtre) Partager sur Google+ (nouvelle fenêtre) Partager par courriel (nouvelle fenêtre)
logo fnepaca
Catastrophe naturelle - Inondations
> le 09/06/2017 de 09:00 à 12:30
> à Aix-en-Provence (13), CREPS

Journée technique organisée par France Nature Environnement PACA

  • Gestion du risque inondation : quel cadre réglementaire pour l’aménagement du territoire ?
  • Comment intégrer l’enjeu ‘inondation’ dans une stratégie globale d’aménagement ?
  • Quel aménagement du territoire pour redonner sa place au cours d’eau ?

>> Programme complet et inscription

Partager sur Facebook (nouvelle fenêtre) Partager sur Twitter (nouvelle fenêtre) Partager sur LinkedIn (nouvelle fenêtre) Partager sur Google+ (nouvelle fenêtre) Partager par courriel (nouvelle fenêtre)
Suivez-nous sur

Sauvons l'eau ! sur Twitter (nouvelle fenêtre) Abonnez-vous au flux RSS du site Sauvons l'eau ! L'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse sur Viadeo (nouvelle fenêtre) Sauvons l'eau ! sur Youtube (nouvelle fenêtre) Sauvons l'eau ! sur Pinterest (nouvelle fenêtre)