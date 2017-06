Gestion des espèces exotiques envahissantes des milieux aquatiques

Les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) représentent l’une des principales causes d’érosion de la biodiversité. Leur développement appauvrit la diversité des écosystèmes et occasionne des impacts économiques importants. Les politiques publiques se sont saisies du problème à l’échelle nationale et européenne. En juillet 2016, une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes a été publiée par l’Union Européenne. Les gestionnaires de milieux aquatiques et d’espaces naturels luttent au quotidien contre ces espèces. Leur prise en compte dans les projets d’aménagement et les opérations de travaux en cours d’eau est primordiale. Ils ont besoin de connaître les mesures à mettre en place pour éviter leur dissémination.

La journée abordera la problématique des EEE sous l’angle de la stratégie de gestion à l’échelle territoriale. Alain DUTARTRE, hydrobiologiste, grand spécialiste des espèces exotiques envahissantes, apportera son expertise et son regard critique en tant que grand témoin de cette rencontre.

Les objectifs :

Présenter les orientations stratégiques des politiques publiques à l’échelle nationale et des bassins,

Faire un point sur les connaissances scientifiques et techniques, présenter les principales espèces exotiques envahissantes et leur répartition sur le territoire,

Proposer plusieurs retours d'expériences, de l'évaluation au suivi, en matière de gestion des EEE en lien avec les différents projets d'aménagement.

