Coup d'envoi de la Semaine européenne du développement durable, du 30 mai au 5 juin

En ouvrant la 15e édition de la Semaine européenne du développement durable, le ministre Nicolas Hulot a rappelé les valeurs qui doivent guider notre action : solidarité, diversité, sobriété, humilité et dignité.

Du 30 mai au 5 juin 2017, la Semaine européenne du développement souhaite sensibiliser chacun aux enjeux développement durable et faciliter une mobilisation concrète, tant individuelle que collective.

Trouvez un événement près de chez vous

Conférences, expositions, marchés, projections de films, activités associatives, initiatives d'entreprises durables, projets d'éducation... Cette année, plus de 1200 projets sont déjà référencés sur le site de la Semaine européenne du développement durable.

Il est encore temps d'inscrire votre projet

Organismes gouvernementaux, instituts de recherche, établissements scolaires, musées, fondations, associations et entreprises, citoyens : si votre projet est à but non lucratif et qu'il concerne au moins un des trois piliers du développement durable (social, environnemental, économique), il est encore temps d'inscrire votre projet.

>> Consulter Le site de la Semaine européenne du Développement durable