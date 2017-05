Colloque : La convergence économique pour la région des grands lacs africains

Sous légide du Comité de Soutien et de Plaidoyer pour la Région des Grands lacs Africains, CSP-REGLA, l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne abritera du 2 au 3 juin 2017, un colloque international : La convergence économique pour la région des grands lacs africains.

Décrit comme le coin le plus romantique d’Afrique où le potentiel productif est le plus élevé, et peuplée de 200 millions d’habitants, dans cette région, les lacs Victoria, Albert et Edouard forment le bassin du Nil, les lacs Kivu et Tanganyika constituent le bassin du fleuve Congo, et le lac Malawi, le bassin du Zambèze.

Avec plus de dix grands lacs dont Turkana, Rukwa, Moero, Kyoga… les populations de cette région, en dépit de nombreuses richesses naturelles, croupissent dans la misère.

L’eau pourra-t-elle ramener le développement dans la région des grands lacs africains?

Le colloque international de Saint-Etienne vous invite à la réflexion sur les bases de la convergence économique de cette région autour du projet de canal frontalier du rift africain navigable.

>> Pour plus d’informations : https://cspregla.com