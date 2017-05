Sélection française du Stockholm Junior Water Prize : Lauréats 2017

Les candidats réalisent des projets scientifiques, techniques ou de sensibilisation innovants et concrets et les décrivent dans un dossier écrit. Le Jury français évalue les projets au regard de leur caractère innovant et de leur pertinence pour répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux actuels. Il attribue 3 prix de 1 000 euros et désigne l’équipe qui partira représenter la France lors de la finale internationale à Stockholm.

Le Stockholm Junior Water Prize est remis à l’équipe lauréate pendant la World Water Week par Son Altesse Royale la Princesse Victoria de Suède, lors d’une grande soirée de gala. Il est doté de 15 000 dollars .

Les finalistes français, pris en charge par le SIWI dès leur arrivée à Stockholm, rejoignent les autres équipes de candidats avec lesquels ils partagent cinq jours intenses : visites de sites, conférences, rencontres de spécialistes de l’eau etc.

L’association Teragir

Depuis plus de 30 ans Teragir accompagne et inspire des milliers de collectivités locales, établissements scolaires, jeunes, entreprises de l’hébergement ou de la restauration, dans leurs projets de développement durable.

L’association déclenche chaque année la participation de millions de Français à des actions qui ont un impact positif sur l’eau, les déchets, le climat, la biodiversité, l’énergie, la santé, l’alimentation, la qualité de l’air, la mobilité, le gaspillage alimentaire…

Chaque jour Teragir montre que la préservation des ressources environnementales est aussi source d’économies et de bien être social, grâce à ses programmes et labels : Pavillon Bleu, Eco-­‐Ecole, La Clef Verte, la Journée internationale des forêts, Jeunes Reporters pour l’Environnement et le Stockholm Junior Water Prize.

Teragir est membre-fondateur de la Foundation for Environmental Education (FEE) présente dans 75 pays à travers le monde.

Les lauréats de la Sélection française du Stockholm Junior Water Prize 2017

Finalistes du concours international

Lauréat national de la Sélection française du SJWP 2017

Le Météogyre : optimiser l’arrosage des cultures hors-sol

Lycée René Descartes, Saint-Genis-Laval (Grand Lyon)

Le but de ce système est d’optimiser la croissance des cultures avec une utilisation

raisonnée de l’eau, grâce à :

un système automatisé pour gérer l’apport hydrique et s’adapter aux conditions météorologiques (soleil, vent, pluie) ;

l’association des cultures de légumineuses aux céréales et l’apport en bactéries Rhizobium.

Le prototype consiste en un panneau rotatif, incliné à 45°, qui s’oriente en fonction du

soleil et du vent grâce aux données recueillies par des capteurs météorologiques.

L’approvisionnement en eau pluviale des plantes positionnées sur le panneau sera

optimisé grâce à un réservoir associé à un capteur d’humidité qui commandera l’action

de la pompe.

Ce projet associe la culture des légumineuses aux céréales (pouvant se substituer à une

alimentation carnée), afin de limiter les cultures fourragères très consommatrices d’eau.

Des bactéries Rhizobium seront associées aux cultures afin d’optimiser la fixation de

l’azote par les légumineuses et d’enrichir le sol l’année suivante pour éviter l’apport

d’engrais néfaste pour les nappes phréatiques.

Lauréat national de la Sélection française du SJWP 2017

Purifier l’eau grâce à l’énergie solaire

Lycée polyvalent Charlie Chaplin, Décines-Charpieu (Grand Lyon)

Les élèves ont pour projet de proposer un système de purification d’eau pour répondre

au problème du manque d’accès à l’eau dans certains pays (dû à des catastrophes

naturelles, des conflits ou un climat aride).

Leur système est composé d’une parabole sur laquelle ont été installés des miroirs,

d’une bombonne qui se situe au point focal, d’un échangeur thermique permettant de

récupérer l’énergie de condensation de l’eau purifiée et d’une automatisation du

système d’alimentation en eau.