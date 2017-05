Poissons migrateurs et lagunes : coordonner l’ensemble des actions pour une meilleure gestion

Quels rôles des lagunes dans les cycles de vie des poissons migrateurs ? Quels enjeux de circulation entre mer et lagune, entre lagune et cours d’eau ? Et comment les stratégies de préservation des espèces piscicoles et de leurs habitats sont-elles intégrées dans la gestion des lagunes méditerranéennes ?... La rencontre, organisée par le Pôle Relais Lagunes en lien avec l’Etat, l’agence de l’eau et l’association Migrateurs Rhône-Méditerranée , a permis de faire le point des connaissances disponibles à ce jour, et de partager les enjeux et priorités pour orienter les actions à conduire

Un constat partagé par l’ensemble des 70 participants : il est nécessaire de renforcer les synergies à toutes les échelles entre gestionnaires des lagunes, gestionnaires des milieux en amont et en aval, monde de la pêche, acteurs de référence sur les poissons migrateurs, etc. pour consolider la cohérence des actions et l’atteinte du bon état des lagunes. Il convient également d’intégrer l’enjeu « grands migrateurs » - anguille notamment – dans la gestion des lagunes et d’élaborer, dans les deux prochaines années, une feuille de route du PLAGEPOMI sur les lagunes, identifiant les actions à conduire en priorité d’ici à 2021 en déclinaison des politiques publiques concernant les lagunes et les grands migrateurs.

>> en savoir plus sur la rencontre interrégionale