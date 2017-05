Programme d’Investissements d’Avenir "eau et biodiversité" : 63 lauréats, 23 millions d’euros

En présence de Hubert Reeves, président d’honneur de l’Agence française pour la biodiversité, et de Louis Schweitzer, commissaire général à l’investissement, la Ministre a annoncé les 14 nouveaux lauréats à l’appel à projets « sites pilotes pour la reconquête de la biodiversité » du PIA, sélectionnés parmi 56 dossiers déposés, pour une enveloppe de 15 millions d’euros.

Ce 4e appel à projets de l’action « Démonstrateurs de la transition écologique et énergétique » du Programme d’Investissements d’Avenir, piloté par le Commissariat Général à l’Investissement et l’ADEME, s’inscrit dans la continuité des trois précédents appels à projets lancés par Ségolène Royal, « Initiative PME Biodiversité 2015 », « IMPE Biodiversité » et « Initiative PME Eau et Milieux aquatiques » qui ont déjà permis de soutenir 49 projets, bénéficiant de 8,7 M€ d’aides de l’État.

Les 14 projets de l’appel à projets « sites pilotes pour la reconquête de la biodiversité » sont :

ADNB / Conseil Départemental de la Dordogne : Développement d’un outil numérique d’ingénierie hydraulique et environnementale pour assister les décideurs des territoires ruraux en s’appuyant sur le traitement des images satellitaires et les sciences participatives.

A3PBM / Commune de Banyuls sur mer (Pyrénées Orientales) : Réalisation d'aménagements expérimentaux de reconquête de la biodiversité (musoirs, pontons et brises clapot) dans les ouvrages de sécurisation du port.

BIOCCITANIE 3D / Région Occitanie : Création d’un outil web 3D collaboratif permettant une meilleure prise en compte de la biodiversité dans l’aménagement du territoire.

BiodiverCité / Bordeaux Métropole (Gironde) : Développement d’une stratégie de gestion de la biodiversité à l’échelle de la métropole, passant par une nouvelle méthodologie de cartographie et de modélisation des milieux humides pour l’accompagnement des processus de décision, notamment en termes de compensation écologique.

CT975SPM-VDM / Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon : Restauration de la Vallée du milieu, zone humide et forestière emblématique pour les habitants de Saint-Pierre, grâce à des procédés innovants d’ingénierie écologique et de sciences citoyennes.

LAB / Communauté de Communes Vallée de Chamonix Mont-Blanc (Haute-Savoie) : Création d’un camp de base scientifique en altitude, dans une perspective de sensibilisation et de préservation de la biodiversité en montagne.

LIL'O / Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis : Reconversion de friches urbaines et industrielles pour un parc agri-urbain par phyto-rémédiation et station de compostage en économie circulaire et réinsertion sociale.

PEASMirabeau / Commune de Fabrègues (Hérault) : restauration agroécologique et développement environnemental d’un territoire de 220 hectares pour y déployer des activités agricoles respectueuses de l’environnement, ainsi que des activités de recherche et de sensibilisation du public autour de la biodiversité.

PIA BIODIVERSIT / Commune du Tampon (La Réunion) : Production de plantes mellifères endémiques, programmes de recherche et de formation, mise en place de labels pour la conservation de l’endémisme insulaire.

PPEPAFM / Commune de Maripa-Soula (Guyane) : aménagement et développement d’un espace de professionnalisation agricole en agroforesterie sur 20 hectares et des infrastructures nécessaires à son fonctionnement.

Recif'lab / Commune d'Agde (Hérault): Restauration des fonctionnalités écologiques des écosystèmes littoraux par la mise en place de modèles organisationnels et de technologies de génie écologique innovants.

REPRiSE / Houaïlou (Nouvelle-Calédonie) : Restauration d’une forêt dans la vallée de Néaoua. Ce projet, en partenariat avec l’union international de conservation de la nature (UICN) permet à la fois de réduire les risques naturels (mouvements de terrain et inondations) et de développer des méthodes innovantes adaptées aux Outre-Mer.

RTE&TVB / Parc naturel régional des Ardennes : Etudes et mise en place d’infrastructures écologiques spécifiques sous les lignes électriques et dans les tranchées forestières pour assurer la continuité écologique et participer à la reconquête de la biodiversité.

SILENE / Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits Saint Georges (Côte d’Or) : développement d’une stratégie de gestion intercommunale de reconquête de la biodiversité incluant des expérimentations de végétalisation de stériles de carrières et de caractérisation de la biodiversité viticole, ainsi que des outils de compréhension de la biodiversité à échelle intercommunale.

Ci-dessous, la liste des 49 lauréats des trois premiers appels à projets de l’action du Programme d’Investissements d’Avenir Eau et Biodiversité :

3DFlightTrack, DIADES MARINE

AB BIODIV.AQUA, AB PÊCHERIES DE LOIRE

ACDC, SCEA CACHALOT

ACTIV-S, O2D environnement

AIMS, SINAY

AMBIANT, FLUIDION SAS

AquaDB, AQUARYS

Barracuda, EXYZT

BEGin, BIOMAE

BIMM-SOL, GENOSCREEN

BIODIVORMEAU SCEA FRANCE HALIOTIS

BIOLOC, XERIUS

BIOME, AQUABIO

Compact H2O, FLUIDION

Cyanprotec, ICEMA

CyatoxTrack, Microbia Env

DANE, ELISOL ENVIRONNEMENT

DIAPASON ; MINYVEL ENVIRONNEMENT

Dolce, AMS envolure

EBD, WATCH FROG

eBEEM, SEMANTIC TECHNIQUE DES SIGNAUX

EBP, I CARE ENVIRONNEMENT

e-PAT, ARBÉO

FIPAN, DERVENN

FlowREG, F-REG

GEOCAPORT, GEOCORAIL

Hyetos 2.0, CDI Technologies

INFOPARCS, SETAVOO

Innozone, EMYG

Jardin Num, Arp-astrance

MABIOZH, NYMPHEA DISTRIBUTION

MOBI REEF, SM² SOLUTIONS MARINES

NUAMCE, ECOCEAN

Odylife, ODYSEE environnement

OSCARABIS, RTSYS

PFPBFF, 5 Continents

PlaMiBio, GEOSIGWEB

POSIDONIA-SCAN, SOACSY

REBU, VALORHIZ

SACLAF-SMF, Subsea Tech

SafeWind Chiro, Biodi v-Wind

Seppri, G2C informatique

SFES, CT2MC

SIMEO OFFSHORE, NKE INSTRUMENTATION

SIMPLEX, ACRI-Hocer Environnement

SMART-PAM, QUIET-OCEANS

Susaf, Aqua labo

TRAGUS, BIOTOPE

Uptima, SEWERIN

Plus d'informations sur le Programme d'Investissements d'Avenir