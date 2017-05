Publication : rapport de surveillance des plans d’eau de la région Auvergne-Rhône-Alpes Bilan 2004-2014

Depuis plus d’une dizaine d’années, afin d’apprécier l’état des plans d’eau et répondre à cet objectif, les modalités de surveillance des plans d’eau ont largement évolué, avec un panel d’investigations qui s’est progressivement renforcé et qui concerne les domaines physico-chimiques et chimiques, hydrobiologiques et hydromorphologiques.

Ce rapport propose une synthèse des différentes opérations techniques réalisées dans le cadre de cette surveillance DCE, présente les critères et règles d’évaluation et dresse un bilan régional des principaux résultats obtenus à partir des données collectées de 2004 à 2014 par les Agences de l’eau, dans le cadre des réseaux du programme de surveillance.

>> Consulter le rapport Surveillance des plans d’eau de la région Auvergne-Rhône-Alpes Bilan 2004-2014