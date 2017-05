Je leur ai fait comprendre qu’on n’arrivera jamais à savoir qui est responsable des dégradations et à quel pourcentage. Mieux vaut agir d’emblée et chacun à son niveau. Pour cela, je leur ai proposé de faire de la Loue un « territoire d’excellence environnementale », un concept que j’ai inventé pour l’occasion mais qui parle de lui-même. Cette idée correspond à celle qu’ils se font de ce territoire de tourisme et de production du Comté, un fromage au cahier des charges strict. Ils ont la conviction que pouvoir montrer qu’ils respectent l’environnement peut être bénéfique économiquement aussi.