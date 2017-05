A Auriol, le fleuve invité dans la création d’un parc

"Or, dans le cadre du contrat de rivière, nous avons identifié qu’il y a aussi un enjeu de continuité écologique (poches d’érosion, un méandre trop raide…) ainsi que de prévention des inondations des maisons de l’autre rive, très exposées, explique Estelle Fleury, directrice du syndicat intercommunal du bassin versant de l’Huveaune. Autant de sujets que l’appel à projets Gemapi de l’agence de l’eau proposait de traiter ensemble. Nous avons saisi cette opportunité".

D’ici le début 2018, la berge va donc être décaissée sur 750 m de linéaire, pour que le fleuve y déborde à son gré. De nouvelles plantations la fixeront et recréeront des habitats pour la faune. Une zone d’expansion des crues existante en amont va être laissée en l’état, une étude ayant prouvé qu’elle joue bien ce rôle. Le méandre trop raide sera par ailleurs adouci pour ralentir le débit lors des crues. Enfin, des sentiers -"les plus naturels possibles", assure Danièle Garcia, maire et présidente du Comité de rivière- seront aménagés.

Déjà, Christian Ollivier, président du syndicat, imagine l’inauguration du parc, à l’occasion des fêtes de l’Huveaune, en mai 2018 :"La population a très envie de se réapproprier ce fleuve autrefois appelé La Fougueuse et, déjà, des projets similaires émergent, associant aménagement et prévention des inondations. Celui d’Auriol est une vitrine ! ".