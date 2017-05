L’eau ultrafiltrée de Posidonia arrosera le golf

Cet été, la ville d’Agde va démarrer l’installation d’une canalisation en refoulement d’environ 3 km, qui reliera la station d’épuration Posidonia au golf municipal. Ce dernier sera également équipé d’un réservoir de 2000 m3. Les travaux dureront un an, pour un coût global de 6,6 millions d’euros TTC, dont 80% d’aide de l’agence de l’eau. L’objectif, aussi, est énorme : arroser les 70 hectares du parc grâce à 300 000 m3 d’eau filtrée dans la station d’épuration.

"Il devenait absurde d’utiliser un tel volume d’eau potable pour arroser le golf, plaide Gilles d’Ettore, le maire d’Agde. Notre population permanente augmente de 2% par an. Et, en tant que première station balnéaire de France, nous avons 250 000 habitants l’été... Au moment où l’Hérault, réchauffement climatique oblige est en déséquilibre quantitatif".

Forte de ce constat, la municipalité a lancé dès 2003 un projet de réutilisation de l’eau de la principale station d’épuration de l’agglomération, créée en 1967. Ce projet s’est précisé en 2012, lorsque Posidonia a vu sa capacité portée à 200 000 équivalents habitants, dont un quart traitée par ultrafiltration membranaire. "L’assouplissement de la réglementation sur la réutilisation des eaux usées, en 2015, nous a permis de finaliser notre dossier l’an dernier, puis de le présenter à l’appel à projets de l’agence de l’eau", ajoute le maire.

Les pelouses du golf d’Agde seront bientôt arrosées par une eau de qualité A, dont la qualité aura été encore améliorée grâce à deux postes de chloration. "C’est d’autant plus pertinent que la nappe alluviale de l’Hérault est en déséquilibre quantitatif en période d’étiage, ajoute Gilles d’Ettore. Avec une problématique de partage de la ressource qui est au cœur du Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) en cours".