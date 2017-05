Aubord (30) : franc succès pour la démonstration « Alternatives au désherbage chimique »

Au-delà des seuls viticulteurs locaux directement concernés par la protection de l’eau du captage, ce sont 200 agriculteurs présents sur la nappe phréatique de la Vistrenque et des Costières qui ont assisté à la présentation de 16 matériels différents par 14 constructeurs. Une prise de conscience pour la protection de la ressource à long terme ! Organisé avec l’aide de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, Nîmes Métropole, les collectivités gestionnaires des captages prioritaires (Aimargues, Le Cailar, Aubord, Vauvert, Bellegarde, Terre de Camargue), le Syndicat des Nappes Vistrenque et Costières et le réseau CUMA, cette journée fut un réel succès.

Dans son sillage, une journée de présentation de matériel de pulvérisation confinée (pour éviter la dérive des produits phytosanitaires dans l’environnement) sera organisée en collaboration avec les communes de Cornillon, Pouzilhac et Saint-Gervais (toutes trois faisant l’objet d’un classement en captage prioritaire) ainsi que la cave de Laudun-Chusclan-Vignerons. Rendez-vous est donné aux agriculteurs du secteur au mois d’octobre 2017.